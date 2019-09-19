الجولة الأولى لدوي أبطال أوروبا تكشف النوايا والمفاجآت
كشفت الجولة الأولى من النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا عن أهم ملامح البطولة المنتظرة وما ينتظرها من مفاجآت .
وأكد المحللون أن الجولة الأولى أظهرت مشكلة ريال مدريد بعدما خسر نيمار ومبابي وكافاني حيث كان تائه أمام باريس سان جيرمان ، مطالبين بضرورة إعادة المدرب زيدان ترتيب أوراقه .
كما أكدوا أن آداء برشلونة رغم عودة ميسي كان ضعيف وأن حارسه مارك أندريه أنقذه من هزيمة مذله أمام بوروسيا دورتموند .
فيما تألق مانشستر سيتي مع تراجع كبار نجوم أوروبا أن الطريق سيكون أكثر سهولة أمامة للتفوق بالبطولة .
وبالرغم من رحيل نجمي أياكس فرينكي دي يونج وماتيس دي ليخت إلا أن آدائه كان مبهر مع ليل الفرنسي إذ فارز عليه بثلاثية نظيفة ، ومن المتوقع إذاً أن يتصدر أياكس المجموعة .
ويبدو أن نابولي سيكون أكثر حظاً هذه البطولة بعدما شاركه المدرب ” كارلو أنشيلوتي ” ، حيث ظهر بآداء قوى أمام ليفربول .
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