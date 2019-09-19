الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني توفر وظائف بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني (سالك) عبر حسابها الرسمي ، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مُدير تسريع الأداء، ومُدير الاستثمارات الجديدة) .

الوظائف هي :

1- مُدير تسريع الأداء (Manager Performance Acceleration) : يشترط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (المالية) أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في دور مُماثل ، وإجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

2- مُدير الاستثمارات الجديدة (Manager New Investments): يشترط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، إدارة الاستثمار) أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور مُماثل ، وإجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

وقالت الشركة إن التقديم بدأ اليوم الخميس 2019/09/19م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، و لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مُدير تسريع الأداء (Manager Performance Acceleration):

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2- مُدير الاستثمارات الجديدة (Manager New Investments):

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