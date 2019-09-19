  • الخميس 19

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني توفر وظائف بالرياض

الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني توفر وظائف بالرياض

الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني توفر وظائف بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني (سالك) عبر حسابها الرسمي ، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مُدير تسريع الأداء، ومُدير الاستثمارات الجديدة) .

الوظائف هي :
1- مُدير تسريع الأداء (Manager Performance Acceleration) : يشترط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (المالية) أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في دور مُماثل ، وإجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

2- مُدير الاستثمارات الجديدة (Manager New Investments): يشترط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، إدارة الاستثمار) أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور مُماثل ، وإجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

وقالت الشركة إن التقديم بدأ اليوم الخميس 2019/09/19م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، و لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مُدير تسريع الأداء (Manager Performance Acceleration):
اضغط هنا 

2- مُدير الاستثمارات الجديدة (Manager New Investments):
اضغط هنا


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *