توفر وظيفة هندسية شاغرة للنساء بشركة ” مورجانتي “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” مورجانتي ” العربية السعودية المحدودة عن توفر وظيفة هندسية شاغرة للنساء لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* المسمى الوظيفي

– مُصمم داخلي (للنساء – وظيفة واحدة).

* الشروط

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (عمارة وتخطيط).

3- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

* الراتب

– الراتب 10,000 ريال.

* الوصف الوظيفي

– تصميم أنظمة الألوان وطرز الأثاث، والمواد المستخدمة وأماكن وضع قطع الأثاث داخل المساحات الداخلية، ومباشرة تنفيذ خطة التصميم الداخلي.

* المهام الوظيفية

1- إعداد نماذج بالحجم الطبيعي والرسومات والنماذج الرقمية.

2- وضع التصاميم للمشروعات الداخلية، وإدارة فريق التصميم في اختيار المواد وتطوير المواصفات.

3- المساعدة في اختيار المقاولين واختيار المواد.

4- وضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بالقواعد واللوائح ذات الصلة، ومباشرة تنفيذها.

5- تقديم الدعم لمشروعات الإنشاء، ومباشرة تنفيذ التصميم من قِبل المقاول.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح الآن وبدأ اليوم الخميس بتاريخ 1441/01/20هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” عبر الرابط التالي: هنا