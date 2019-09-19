توفر وظيفة هندسية شاغرة للنساء بشركة ” مورجانتي “
كشفت شركة ” مورجانتي ” العربية السعودية المحدودة عن توفر وظيفة هندسية شاغرة للنساء لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
* المسمى الوظيفي
– مُصمم داخلي (للنساء – وظيفة واحدة).
* الشروط
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (عمارة وتخطيط).
3- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
* الراتب
– الراتب 10,000 ريال.
* الوصف الوظيفي
– تصميم أنظمة الألوان وطرز الأثاث، والمواد المستخدمة وأماكن وضع قطع الأثاث داخل المساحات الداخلية، ومباشرة تنفيذ خطة التصميم الداخلي.
* المهام الوظيفية
1- إعداد نماذج بالحجم الطبيعي والرسومات والنماذج الرقمية.
2- وضع التصاميم للمشروعات الداخلية، وإدارة فريق التصميم في اختيار المواد وتطوير المواصفات.
3- المساعدة في اختيار المقاولين واختيار المواد.
4- وضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بالقواعد واللوائح ذات الصلة، ومباشرة تنفيذها.
5- تقديم الدعم لمشروعات الإنشاء، ومباشرة تنفيذ التصميم من قِبل المقاول.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح الآن وبدأ اليوم الخميس بتاريخ 1441/01/20هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” عبر الرابط التالي: هنا
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