بعد تنكره بشكل رجل أسود.. رئيس الوزراء الكندي يقدم اعتذاره

أوتاوا(صدى):

قدم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اعتذاره لأنه تنكر بشكل رجل أسود في حفلة مدرسية أقيمت في 2001.

وجاء ذلك بعد ساعات على نشر صورة، تسببت له بإرباكًا كبيرًا قبل شهر من الانتخابات التشريعية.

وعن ذلك، قال ” ترودو ” : ” لم أكن أعتبر هذا الأمر عنصريًا حينذاك، لكنني أعترف اليوم بأنه عنصرية وأعبر عن أسفي الشديد لذلك ” .

وأضاف: ” كنت متنكرًا بزي علاء الدين ووضعت مساحيق تبرج وما كان يجب أن أفعل ذلك ” ، مكررًا مرات عدة أنه خطأ ارتكبه في شبابه ومعبرًا عن اعتذاراته.

وكانت مجلة ” تايم ” الأمريكية قد نشرت صورة بالأسود والأبيض لرئيس الوزراء، حيث يظهر فيها سن التاسعة والعشرين، مبتسمًا ومحاطا بأربع نساء يضع عمامة ووجهه ويداه مغطاة بلون قاتم وهو ما يُعتبر عنصريًا.