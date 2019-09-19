بالفيديو.. كلمة الشيخ عائض القرني عن اليوم الوطني وحديث عن الأحوال قبله وبعده

حمود العنزي(صدى):

أكد الشيخ الدكتور عائض القرني على أهمية الوحدة الوطنية بالمملكة ، وعدم السماح لأي متربص أو حاقد ببث الفرقة وضرب الوحدة الوطنية .

جاء ذلك في حديث له بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة ، مشيراً إلى أن السعودية عانت قبل التوحيد من الجهل والسلب والنهب وانتشار البدع والخرافات والفقر ، وقد غيًر الله تعالى الأحوال بعد التوحيد للأمن والإستقرار .

وتابع أن التغيير الملموس في الأوضاع المعيشية والتعليمية وتطور البلاد يحتم علينا التمسك بالتوحيد ووحدة الصف ، قائلاً : عاشت السعودية العظمى .