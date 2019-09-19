  • الخميس 19

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. كلمة الشيخ عائض القرني عن اليوم الوطني وحديث عن الأحوال قبله وبعده

بالفيديو.. كلمة الشيخ عائض القرني عن اليوم الوطني وحديث عن الأحوال قبله وبعده

بالفيديو.. كلمة الشيخ عائض القرني عن اليوم الوطني وحديث عن الأحوال قبله وبعده
حمود العنزي(صدى):

أكد الشيخ الدكتور عائض القرني على أهمية الوحدة الوطنية بالمملكة ، وعدم السماح لأي متربص أو حاقد ببث الفرقة وضرب الوحدة الوطنية .

جاء ذلك في حديث له بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة ، مشيراً إلى أن السعودية عانت قبل التوحيد من الجهل والسلب والنهب وانتشار البدع والخرافات والفقر ، وقد غيًر الله تعالى الأحوال بعد التوحيد للأمن والإستقرار .

وتابع أن التغيير الملموس في الأوضاع المعيشية والتعليمية وتطور البلاد يحتم علينا التمسك بالتوحيد ووحدة الصف ، قائلاً : عاشت السعودية العظمى .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *