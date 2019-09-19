رئيس جمعية خيركم بجدة:المؤسس وحّد الأرض والإنسان..لتكون البلاد وجهة الإسلام والسلام

نايف السالم(صدى):

رفع رئيس مجلس إدارة خيركم بمحافظة جدة المهندس عبدالعزيز حنفي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وجميع أبناء الشعب الكريم بمناسبة اليوم الوطني.

وفي هذا الصدد قال رئيس خيركم : اليوم الوطني هو ذكرى عز وفخر لكل من يعيش في هذا البلد المبارك ، والملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – أسس كياناً عظيماً أرسى دعائمه وثبت أركانه ليجمع شمل أبناء الوطن الواحد ويوحد كلمتهم تحت راية التوحيد فالمؤسس طيب الله ثراه لم يوحد الأرض فقط بل وحد الإنسان والوجدان لتكون هذه البلاد وجهة السلام والإسلام والخير والرخاء.

وتابع رئيس خيركم قائلاً: أن ذكرى اليوم الوطني الـ 89 تأتي ونحن نمر بمرحلة جديدة من التطور من خلال الرؤية المستقبلية ” رؤية المملكة 2030 ” التي تعكس تطلعات القيادة ـ حفظها الله ـ لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وتحقيق التنمية الشاملة ، ويوماً بعد يوم يلمس أبناء شعبنا الكريم المنجزات والقفزات التنموية والحضارية في مختلف المجالات والتي تؤكد صلابة التأسيس وقوة البناء لهذه الدولة المباركة والتي بنيت على أسس وثيقة وقواعد متينة هما كتاب الله الكريم ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وعن خدمة كتاب الله الكريم أفاد المهندس حنفي أن الدولة أيدها الله منذ تأسيسها قبل 89 عاماً وإلى يومنا هذا تهتم بالقرآن وتعليمه فقد أنشأت الجامعات والمعاهد ورعت جمعيات تحفيظ القرآن الكريم؛ تعليماً لكتاب الله عز وجل نبراساً ومنهج الأمة. واليوم يولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أهمية كبرى للقرآن الكريم وأهله، عناية ودعم ورعاية ومباركته الدائمة لبرامج وفعاليات وأنشطة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والتي تصب في مصلحة أبناء الوطن أخلاقاً وقيماً ووسطية واعتدالا.

واختتم حديثه في هذه المناسبة قائلاً: اليوم أغلى وطن وأطيب بقاع الأرض تكتسي بالأفراح وأجواء البهجة ليوم أعتلى فيه الملك عبدالعزيز رجل التوحيد صهوة المجد وأعلن للملأ عن مولد أمة عظيمة ؛ و دولة انتهجت الاعتدال والوسطية بتطبيق شرع الإسلام ولتصدح بتعاليمه السمحة وقيمه الإنسانية في كل أصقاع الدنيا .