فرانس فوتبول تؤسس جائزة ذهبية لأفضل حارس مرمى

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مجلة فرانس فوتبول، اليوم الخميس، إلى استعدادها لمنح جائزة كرة ذهبية جديدة مخصصة فقط لأفضل حارس مرمى، وذلك اعتبارًا من العام الجاري.

وأوضحت المجلة أن الجائزة الذهبية ستحمل اسم الأسطورة الروسي «ليف ياشين»؛ وتم تأسيسها لمواجهة هيمنة لاعبي الهجوم على الكرة الذهبية على عكس حراس المرمى.

وقالت «هذه الجائزة ستكون تكريمًا لأفضل حارس مرمى في العالم وسيجري اختيار الفائز بها من قبل نفس المتخصصين الدوليين الذين يختاروا الفائز بالكرة الذهبية».

ومن المقرر أن تنضم هذه الجائزة لباقي الجوائز التي سيتم توزيعها في الحفل المقرر في الثاني من ديسمبر القادم على مسرح شاتليه بباريس وسيقدمه المهاجم الإيفواري ديدييه دروغبا.

وتتمثل الجوائز الأخرى في جائزة الكرة الذهبية التي تأسست عام 1956، الكرة الذهبية النسائية وكأس كوبا الذي يُمنح لأفضل لاعب تحت 21 عامًا، وهما جائزتان تأسستا العام الماضي.

وتعلن المجلة الفرنسية عن أسماء المرشحين للجوائز المختلفة التي تمنحها، في 21 أكتوبرالقادم، وفقًا للمنظمون.