وظائف شاغرة للجنسين في « المتحدة للسيارات » بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة المتحدة للسيارات من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عن توافر وظيفتين شاغرتين (للجنسين) ، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (بائع متخصص).

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط)، و الراتب 5,067 ريال.

وأبان أن التقديم بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1441/01/20هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:هنا