وظيفة هندسية شاغرة بشركة سفاري للخدمات البترولية والغاز بالخبر
فتحت شركة سفاري المحدودة للخدمات البترولية والغاز من خلال البوابة الوطنية “طاقات ” ، باب التقديم على وظيفة هندسية للرجال ، للعمل بالشركة بمدينة الخبر ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي:
– مهندس ميكانيكي (للرجال – وظيفة واحدة).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة ميكانيكية).
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
ومن المقرر أن يقوم شاغل الوظيفة بدراسة المعدات والنظم الميكانيكية وتصميمها وتقديم المشورة والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة .
وكشفت الشركة أن الراتب سيكون 9.750 ريال ، مع مكافأة سنوية ودورات تدريبية .
وحول موعد التقديم ، أضحت أنه بالفعل متاح بدءً من اليوم الخميس الموافق 20/1/1441 هـ ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا
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