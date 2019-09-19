وظيفة هندسية شاغرة بشركة سفاري للخدمات البترولية والغاز بالخبر

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة سفاري المحدودة للخدمات البترولية والغاز من خلال البوابة الوطنية “طاقات ” ، باب التقديم على وظيفة هندسية للرجال ، للعمل بالشركة بمدينة الخبر ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي:

– مهندس ميكانيكي (للرجال – وظيفة واحدة).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة ميكانيكية).

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

ومن المقرر أن يقوم شاغل الوظيفة بدراسة المعدات والنظم الميكانيكية وتصميمها وتقديم المشورة والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة .

وكشفت الشركة أن الراتب سيكون 9.750 ريال ، مع مكافأة سنوية ودورات تدريبية .

وحول موعد التقديم ، أضحت أنه بالفعل متاح بدءً من اليوم الخميس الموافق 20/1/1441 هـ ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا