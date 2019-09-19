الملك عبدالله يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالعيد الوطني لبلاده

سعيد العجل(صدى):

هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالته، في برقية بعثها بهذه المناسبة، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.