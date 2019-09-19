غازكو تفتح باب التقديم إلى وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الغاز والتصنيع الأهلية ” غازكو ” ، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية بمجال المالية؛ للعمل بالشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ™ LinkedIn، أن الوظائف متاحة تحت مسمى ” مُحلل مالي Financial Analyst “.

واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ” المالية ” أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الخميس 2019/09/19م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: هنا

يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.