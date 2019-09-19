اعتمدي شراب الفجل للتخلص من دهون البطن

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء التغذية ، إنه يمكن تناول بعض المشروبات ان يحفز حرق الدهون وخصوصاً تلك التي تتراكم في منطقة البطن ، ومن تلك المشروبات ذلك الذي يحتوي على الفجل الحار والذي يساعد على تنحيف الخصر والحد من احتباس الماء في الجسم، مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الخضار يحتوي على الفيتامين C والبوتاسيوم والفينامينات B1 وB6 وB2إضافة إلى الحديد والفوسفور.

ويحتاج تحضير المشروب إلى: عصير 4 حبات ليمون، 3 ملاعق وسط من العسل، 125 غ من الفجل الحار، ملعقتي طعام من القرفة وجذر زنجبيل بطول 2 سنتم.

يوضع الزنجبيل والفجل في الخلاط ويضاف عصير الليمون وتخفق المكونات جيداً، بعد ذلك يضاف العسل والقرفة ويتم الخلط مجدداً حتى الحصول على مزيج متجانس.

ومن اجل تذويب دهون منطقة البطن والخاصرتين بفعالية ينصح بتناول ملعقتين وسط من هذا المشروب مرتين يومياً قبل كل وجبة. ومن المفيد فعل ذلك لمدة 3 أيام فقط ثم الاستراحة لمدة 3 أيام أخرى قبل تكرار العلمية نفسها.