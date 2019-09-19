بإطلالة تشبه إنجلينا جولي.. ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار 

بيروت(صدى):

نشرت زينب فياض، إبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة بإطلالة مختلفة، حيث اعتمدت تسريحة شعر جديدة بعدما قامت بقص الغرة.

وعلقت فياض، قائلة: ” ما كنت بتجرأ أعمل هيدي الخطوة لولا صديقتي أم الأفكار الجبارة… شو رأيكن؟ أنا حبيت “.

واختلفت تعليقات المتابعين فمنهم من رأى أن التسريحة تليق بها بعدما أصبحت تشبه النجمة العالمية أنجلينا جولي إلى حد كبير، بينما البعض الآخر اعتبر أنه لم يكن عليها إحداث هذا التغيير في شكلها، وركز آخرون على ملابسها داعين إياها إلى الحفاظ على الاحتشام كما تفعل دائماً.