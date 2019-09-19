محاولات من أحمد إبراهيم لإعادة زوجته الأولى.. وردة فعل الأخيرة كانت صادمة 

القاهرة(صدى):

حاول الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، زوج الفنان أنغام استعادة زوجته ياسمين، موضحا أن المحاولات باءت بالفشل بسبب أن الأخيرة رفضت أن تكون الفنانة ضرة لها.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة نائلة العريان، والدة ياسمين، أنها تدعم ابنتها في رفضها هذا، لافتة إلى أن علاقة ود واحترام تسود العلاقة بين الأخيرة والموزع الذي يحرص على زيارة أولاده.

وعلى صعيد آخر، نشر إبراهيم مقطع فيديو تضمن صورة له مع الموسيقى على حسابه على ” إنستجرام ” ، معلقا: ” لا أهتم بمن أخسر اياً يكن، طالما أنني لم أخسر نفسي ثانية، أنا بخير “.