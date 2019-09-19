أفضل الأطعمة التي يجب تناولها قبل ممارسة الرياضة

أميرة خالد(صدى):

ممارسة الرياضة والطعام لا يمكن الفصل بينهما، فكل منهما يكمل الآخر ويعزز من مميزاته وفوائده، لذا يجب الاهتمام بالأطعمة والمشروبات المتناولة عند أداء التمارين الرياضية.

وأوضحت خبيرة تغذية استرالية، وجود قائمة من أفضل الأطعمة والمشروبات التي ينبغي تناولها قبل ممارسة النشاط الرياضي؛ لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

وتعد الكربوهيدرات هي أفضل أنواع الطعام التي يجب تناولها قبل التمارين، وليس البروتين أو الدهون كما يعتقد البعض، فهي أفضل مصدر سريع للطاقة وسريعة الهضم وتمنح الجسم الطاقة اللازمة للمارسة الرياضة.

وأكدت خبيرة التغذية لين وارد، أن الطعام الذي يأكله الشخص قبل وبعد التمرين يمكن أن يؤثر على طريقة حرق السعرات الحرارية والدهون المخزنة داخل الجسم.