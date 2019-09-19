« المواصفات والمقاييس » تحذر من استخدام 3 أنواع من أدوات الطهو
نبهت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة من استخدام ثلاثة أنواع من أدوات الطهو؛ نظرًا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
ونشرت الهيئة انفوجرافيك يوضح هذه المنتجات الثلاثة، وهي: ” قِدر الطبخ BRIGHT” و”مقلاة smile، وأيضًا قِدر الطبخ SK ” .
وعن مخاطرها، أوضحت الهيئة أن المخاطر تتضمن الأضرار الصحية والتأثير المباشر على سلامة المستهلك؛ نظرًا لاحتوائها على نِسَب غير مسموح بها من العناصر الثقيلة مثل الرصاص والألومنيوم وغيرها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82642 ] نشر منذ 19 دقيقة
جزاكم الله خير ..