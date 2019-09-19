فتاة تحمي جنينها برفض علاجها من السرطان .. والنهاية مؤلمة

كانبرا(صدى):

تعرضت فتاة أسترالية تٌدعى ” بريانا رولينغنز ” ، لواقعة مؤسفة ، حيث فقدت طفلها الأول عقب أن رفضت إجهاضة لمتابعة علاجها الكيميائي لإصابتها بسرطان حاد في الدم .

وكشفت صحف استرالية تفاصيل الواقعة ، حيث صرحت الفتاة ، بعدما تم إعلامي بمرضي ومعاناتي من نوع حاد من سرطان الدم ، فوجئت وغضبت لأنني لم أتوقع أن يكون الأمر بهذه الخطورة ، وكنت في هذا الوقت حامل فقررت الاحتفاظ بطفلي وعدم الخضوع لعلاج كيميائي إلا بعد الولادة ورفضت خضوعي للإجهاض .

وبعد مرور 6 أشهر على الحمل تعين على الأطباء أن يجروا لها عملية ولادة قيصرية وهكذا ولد طفلها كيدن. لكن بعد مرور 12 يوماً على الولادة توفي الرضيع تاركاً والدته في حالة انهيار.

وبعد ذلك واصلت مواجهة السرطان من خلال خضوعها للعلاج، معلنة أنها وعدت طفلها بذلك. وقالت: “أريد التغلب على هذا المرض الرهيب. أعتقد أنه يمكنني فعل ذلك وقد قطعت وعداً لابني”.

وأعادت الصحف نشر قصتها مؤكده أنها بعد تحسن بسيط تعرضت لوعكة صحية شديدة أدت إلى وفاتها. وعلقت شقيقتها: “نشعر بالانكسار التام لكننا في الوقت نفسه نعرف أنها لا تتألم”.