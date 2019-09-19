مستشفى الدلم يعيد الحياة لقلب مريضة سبعينية

الخرج(صدى):

تمكن الطاقم الطبي في مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود في محافظة الدلم صباح يوم الأثنين الثامن عشر من شهر محرم ١٤٤١ه من إنقاذ حياة مواطنة سبعينية وصلت المستشفى في حالة خطرة تعاني من توقف في نبضات القلب.

و فور وصول الحالة لقسم الطوارئ و بعد معاينتها من الأطباء المناوبين تم استدعاء أخصائي الباطنية الدكتور أحمد شومان الذي قرر إعلان حالة الاستنفار و شرع في عملية الإنعاش القلبي الرئوي و عمل المعتاد في مثل هذه الحالات. و بفضل من الله عادت ضربات القلب تدريجيا قبل أن تستقر حالتها نسبياً. و تابعت المريضة خطوات العلاج الطبي في قسم التنويم و تتمتع حالياً بصحة أفضل بعد انتظام حالة القلب و رجوع كافة العلامات الحيوية للوضع الآمن.

من جهته قدم سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى شكره لكافة الطاقم الطبي المشرف على الحالة ، بقيادة الدكتور أحمد شومان و بقية الفريق من أطباء و تمريض. كما هنأ ذوي المواطنة على صحة وسلامة مريضتهم متمنياً السلامة للجميع.