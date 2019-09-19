جيب تستدعي آلاف السيارات من ” جلاديتور ” موديل 2019

واشنطن(صدى):

استدعت شركة جيب الأمريكية لصناعة وتطوير السيارات، الآلاف من طراز ” جلاديتور ” بيك أب موديل 2019 بسبب عيب تصنيع بالمحول الخلفي للسيارة.

واتضح أن النسخ المعيبة يصل عددها إلى نحو 3.427 آلاف نسخة وجميعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت الشركة الأمريكية إلى أن الطرازات التي بها العيب الآنف تم إنتاجها في الفترة ما بين 15 ديسمبر 2018 و25 يناير 2019؛ هذا ومن المقرر سحب تلك النسخ بالتعاون مع إدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة.

واتخذت الشركة قرارًا بإيقاف مبيعات جلاديتور 2019 بشكل كامل داخل السوق الأمريكي، وذلك لحين الانتهاء من فحص والتأكد من سلامة النسخ المتاحة منها.