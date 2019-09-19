الأندية تترقب قرار اتحاد القدم بشأن إقامة دوري الرديف

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت 8 أندية عن رفض فكرة إقامة دوري الرديف الموسم الحالي، لافتة إلي تأجيله للموسم القادم لعدة أسباب، بينما وافقت 6 أندية على إقامته وغاب ناديان عن المشاركة.

وانتهت ورشة العمل التي عقدتها لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم بمشاركة 14 ناديا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى تأجيل إقرار انطلاق الدوري الرديف أو تأجيله إلى الموسم القادم.

وانتهت التوصية برفع قائمة اللاعبين لـ35 ً لاعبا منهم مواليد ولاعبو الاستثمار، مع منع الحراس الأجانب وعودة الحكم السعودي، على أن يقام بنظام تصفيات المناطق حتى الأدوار النهائية.