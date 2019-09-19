تراجع « الأخضر » في التصنيف الجديد للفيفا 

ماجد محمد(صدى):

تراجع الأخضر مركزين، ليحل في المركز الـ70 في التصنيف الجديد للفيفا، الذي صدر اليوم؛ وذلك بـ1336 نقطة جاء بها في المركز الثامن آسيويًّا.

حافظ منتخب بلجيكا (1752 نقطة) على صدارته للتصنيف العالمي FIFA/Coca- Cola في النسخة الأحدث التي صدرت اليوم عقب إجراء ما مجموعه 212 مباراة، توزعت ما بين 60 مباراة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، ومع إجراء 74 مباراة في التصفيات القارية؛ بينما أقيمت 78 مباراة ودية حول العالم.

وفي بقية مراكز العشرة الأوائل؛ حافظت إنجلترا على مكانها الرابع (1662)؛ بينما تَقَدّمت البرتغال للخامس (1643)، مستغلة تراجع أوروجواي للمركز السادس (1639)؛ فيما تقدمت أسبانيا مركزين لتصبح سابعة (1631)، وتراجعت كرواتيا مرتبة إلى الثامنة (1625)، وكذلك الحال بالنسبة لكولومبيا التي تراجعت مرتبة إلى التاسعة (1622)؛ فيما حافظت الأرجنتين على مركزها العاشر (1614).

شَهِد هذا التصنيف أفضلَ تحرك للأمام، وسجله منتخب جرينادا، الذي تَقَدّم 13 مرتبة؛ أي للمركز (160)؛ بفضل نتائجه في دوري أمم كونكاكاف؛ حيث جمع 28 نقطة، وبذلك كان مع منتخب جزر كايمان الذي تقدم 11 مرتبة، أي للمركز (193) أكثر من حصل على النقاط.