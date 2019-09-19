بالفيديو.. أمير جازان بالنيابة لـ الإعلاميين: ركزوا على الشباب

تركي السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو طلب أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد من الإعلاميين، أثناء تغطيتهم لبعض الفعاليات الخاصة بالمنطقة، التركيز على المواطن.

وقال الأمير محمد بن عبد العزيز: ” لا تركزوا عليّ.. ركزوا على شباب جازان ” ، حيث طلب ذلك أثناء تصفحه لإحدى الصحف اليومية، وملاحظته تركيز الأخبار على شخصية الأمير.

وشهد الفيديو تفاعلآ كبيرً ا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاروا لتواضع الأمير وحبه لشباب الوطن.