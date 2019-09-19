أمانة الشرقية والفوزان لخدمة المجتمع يوقعان مذكرة تفاهم لتفعيل الشراكة المجتمعية

سعيد العجل(صدى):

وقع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم الخميس 19 سبتمبر2019 الموافق 20 محرم 1441 مذكرة تفاهم مع الفوزان لخدمة المجتمع ممثلة برئيس مجلس الأمناء الاستاذ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، وذلك لتخصيص دوار العزيزية في الخبر لتنفيذ التصميم الفائز في الدورة الأولى من مسابقة “مجسم وطن”، وسيتم إنشاء المجسم بتعاون وتمويل من الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) كجزء من مشاريع المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الشركة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي بأن ترشيح دوار العزيزية لتنفيذ المشروع جاء نظراً لما تتمتع به المنطقة من فرص واعدة ونهضة عمرانية مميزة، مشيراً إلى وجود امتداد عمراني يستحق أن يحظى بأماكن عامة جميلة ومميزة، لافتا الى أن تنفيذ مثل هذا المشروع الهندسي في منطقة العزيزية يتماشى مع الاهتمام الذي توليه أمانة الشرقية للمشاريع التي من شأنها تطوير المنطقة.

من جهة ثانية عبر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مثل هذه المشاريع التي تعتبر ثمرة من ثمار برامج المسؤولية المجتمعية التي تعد بدورها أحد مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة المواكبة لرؤية المملكة في تنمية القطاع غير الربحي، مؤكدا دعم أمانة المنطقة الشرقية لمثل هذه البرامج والمشاريع النوعية وعن استعدادها لتقديم الدعم اللازم بما يعود بالنفع على تطوير وتحسين مرافق المنطقة وميادينها.

من جهته قال رجل الأعمال الأستاذ عبدالله الفوزان بأن فكرة “مجسم وطن” انطلقت كمبادرة لتحقيق التعاون المنشود بين القطاعين الخاص والحكومي، وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية بالمملكة.

وأضاف الفوزان أن هذه المسابقة ستكون مشروعاً ريادياً يحث المبدعين من المواطنين والمواطنات على خلق مساحات تضفي جمالاً بصرياً في كافة مناطق المملكة وتعكس حضارتها وطابعها العمراني الثري.

هذا وتعتبر مسابقة “مجسم وطن” أحد برامج ومبادرات الفوزان لخدمة المجتمع في اليوم الوطني، يشارك من خلالها المصممون بتصاميم خاصة تحمل روحاً ورسالة وطنية، حيث يتم في السنة الأولى من كل دورة اختيار التصميم الفائز ليحصل على مكافئة، ومن ثم تنفيذ تصميمه في أحد ميادين مملكتنا الغالية في السنة الثانية.

وكان التصميم الفائز للدورة الأولى من نصيب مدينة الخبر في المنطقة الشرقية وتطمح الفوزان لخدمة المجتمع للتوسع إلى كافة مناطق المملكة في الدورات القادمة.

وتهدف الفوزان لخدمة المجتمع من خلال مبادراتها لإدارة وتنفيذ هذا العمل في اليوم الوطني إلى خلق حدث سنوي يحث على ابتكار أفكار متجددة تعبر عن الوحدة الوطنية والانتماء للوطن، وتساهم في اثراء ثقافة المجسمات الفنية في الأماكن العامة وتضيف لمسة جمالية أصيلة للمدن السعودية.