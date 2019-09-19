دراسة.. حبوب منع الحمل تزيد خطر الإصابة بمرض السكري

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن حبوب منع الحمل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، موضحة أن النساء اللائي يتناولن موانع الحمل الفموية هن أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنسبة الثلث من النساء اللائي لم يستخدمن هذه الوسائل من قبل.

وأشارت إلي أن حبوب منع الحمل غير آمنة، موضحين أن الجهود المبذولة لخفض داء السكري يجب أن تركز على مساعدة الناس في إنقاص الوزن باعتباره أحد الأسباب الرئيسية المسببة لهذا المرض المزمن.

وأبانت أن استخدام حبوب منع الحمل مرة واحدة على الأقل مقارنة بعدم الاستخدام، مما أدى إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 33%.