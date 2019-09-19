رئيس نادي بايرن ميونخ يفتح النار على حارس مرمى برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

فتح أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، النار على مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني؛ بسبب رغبته الكبيرة في حراسة مرمى المنتخب الألماني بشكل أساسي على حساب مانويل نوير.

وعن ذلك، قال أولي هونيس: ” لا أحد على الإطلاق يستطيع أن يشك بأن مانويل نوير أفضل حارس ألماني ” .

وتابع: ” تير شتيجن حارس جيد لكن مانويل نوير أفضل بكثير، ويملك المزيد من الخبرة، هذا أمر لا يجب أن يقبل النقاش ” .

وأضاف ” هونيس ” : ” شتيجن يتحدث كما لو كان قد فاز بـ17 كأس العالم، ليس له الحق في المطالبة بأي شيء ” .

وكان ” شتيجن ” قد أعرب في تصريحات سابقة له عن تعجبه الشديد من ابتعاده عن احتلال المركز الأساسي لحراسة المرمى في المنتخب الألماني، ليأتي رد أولى هونيس قاسيًا بعض الشيء.