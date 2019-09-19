مسؤول أمريكي يؤكد تورط إيران في الهجوم على أرامكو بالمملكة

نايف السالم(صدى):

عقب أن أعلنت وزارة الدفاع أمس الأربعاء ، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في المملكة جاءت من الشمال، بدعم من إيران ، أكد مسؤول أميركي في تصريحات إعلامية أن المرشد الإيراني علي خامنئي، وافق على الهجوم الذي نُفذ السبت الماضي على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية، ولكن بشرط أن تتم بطريقة تمكن طهران من نفي أي ضلوع لها في الهجوم.

وكانت عرضت وزارة الدفاع بالمملكة أدلة حول تورط إيران بهجوم أرامكو

وعرضت الوزارة صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص. وقالت الوزارة إن “لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها”.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال إن الولايات المتحدة الأميركية تقف مع السعودية وتؤيد حقها في الدفاع عن نفسها، وذلك خلال اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وشدد بومبيو على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، والتي تتحمل إيران مسؤوليتها، وتأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم.