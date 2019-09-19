حمود العنزي(صدى):

حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية عبد الله المسند من عدوى الانفلونزا التي تنتشر في موسم الصفري وهو الفترة الإنتقالية من الصيف إلى الخريف نتيجة لتغير درجة الحرارة .

وقال ” المسند ” : ثبت علميًّا أن هناك علاقة طردية عكسية بين مرض الأنفلونزا والرطوبة النسبية؛ فكلما نقصت نسبة الرطوبة زادت الإصابة بالإنفلونزا، وعليه قد تكون أعداد مرضى الحمى ‏والأنفلونزا في موسم الصفري في الشرقية والغربية من السعودية أقل من الوسطى؛ للعلة نفسها، وقيل إن استخدام مرطب للهواء في المنزل أو الأماكن المغلقة قد يقضي على 30% ‏من الفيروسات .

ونبه المسند إلى تجنب مصافحة مرضى الأنفلونزا وإذا حدث فيجب غسل اليدين جيداً ، وتجانب النوم أو الجلوس معهم في أماكن مغلقة .

وتساءل المسند حول مدى إمكانية إصدار فتوى شرعية تبيح لمريض الأنفلونزا الصلاة في البيت لضمان عدم إنشارها أثناء صلاة الجماعة خاصةً في وضع السجود .

واختتم “المسند ” بعبارة ” قيل قديمًا إن حفار القبور كان يقترض المال ومن ثم يسد ديْنه في موسم الصفري ، قلت: ” وجنائز “قوم عند قوم فوائد‎ .