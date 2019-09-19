« المسند » يتساءل عن إمكانية صدور فتوى شرعية تسمح لمريض الأنفلونزا بترك صلاة الجماعة
حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية عبد الله المسند من عدوى الانفلونزا التي تنتشر في موسم الصفري وهو الفترة الإنتقالية من الصيف إلى الخريف نتيجة لتغير درجة الحرارة .
وقال ” المسند ” : ثبت علميًّا أن هناك علاقة طردية عكسية بين مرض الأنفلونزا والرطوبة النسبية؛ فكلما نقصت نسبة الرطوبة زادت الإصابة بالإنفلونزا، وعليه قد تكون أعداد مرضى الحمى والأنفلونزا في موسم الصفري في الشرقية والغربية من السعودية أقل من الوسطى؛ للعلة نفسها، وقيل إن استخدام مرطب للهواء في المنزل أو الأماكن المغلقة قد يقضي على 30% من الفيروسات .
ونبه المسند إلى تجنب مصافحة مرضى الأنفلونزا وإذا حدث فيجب غسل اليدين جيداً ، وتجانب النوم أو الجلوس معهم في أماكن مغلقة .
وتساءل المسند حول مدى إمكانية إصدار فتوى شرعية تبيح لمريض الأنفلونزا الصلاة في البيت لضمان عدم إنشارها أثناء صلاة الجماعة خاصةً في وضع السجود .
واختتم “المسند ” بعبارة ” قيل قديمًا إن حفار القبور كان يقترض المال ومن ثم يسد ديْنه في موسم الصفري ، قلت: ” وجنائز “قوم عند قوم فوائد .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82636 ] نشر منذ 10 دقائق
الشيخ: ( المفصود هنا الشيخ ابن باز ، رحمه الله ، نقلت هذا من موقع الشيخ ابن باز ) ..
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث تتعلق بما يتعاطاه الإنسانُ مما يُكره ريحه ويُؤذي الناس، وأنَّ الواجب عليه ألا يُؤذي به الناس في مُصلَّاهم، فإذا أكل الثوم أو البصل أو الكُرَّاث أو كان به ما يتأذَّى به الناس من الرائحة الكريهة فإنه لا يُصلِّي مع الناس، ولهذا قال ﷺ: «فليعتزلنا» أو: «ليَعْتَزِلْ مسجدَنا»، وفي اللفظ الآخر: فلا يقربَنَّ مُصلَّانا، هذا لأنَّه يتأذَّى به الناس، وفي اللفظ الآخر: فإنَّ الملائكة تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو آدم يعني: لا يدخل المسجد ولو لم يكن فيه مُصلُّون؛ لأنَّ هذا يتأذَّى به الملائكة.
فالواجب على مَن أكل الثّوم أو البصل أو الكُرَّاث، أو كانت به رائحة الدخان، أو الصّنان، أو رائحة الآباط الشديدة أن يجتنب الناسَ حتى يتنظَّف من ذلك، حتى يزول عنه ما به من الريح الكريهة.
وفي حديث عمر: أنَّ الرسول ﷺ كان يأمر بإخراجه من المسجد، إذا وجدوا منه ريحًا أمر بإخراجه، وهذا يدل على أنَّ الأمر عظيم، وأنَّ الواجب على المسلم أن يتباعد عمَّا يُؤذي إخوانه، وقول عمر أنَّهما “خبيثتان” يعني: خبيثتان من جهة الرائحة، مثلما قال ﷺ: كسب الحجَّام خبيثٌ يعني: من جهة سُوء الكسب، فهي خبيثة من جهة الرائحة، وهي حلال طيبة، لكن خبيثة من جهة رائحتها، فإذا أُمِيتَتْ طبخًا -يعني طُبِخَتْ وزالت الرائحةُ- رجعت إلى طيبها، فخُبثها من جهة الرائحة، فإذا طبخها الإنسانُ حتى ذهب الريحُ فلا حرج في ذلك ولا بأس.
وفَّق الله الجميع.
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,, وقياساً على هذا ، فمن به مرض معدي ، فمن الأفضل ان يجتنب مخالطة الناس ، كي لا تنتقل العدوى .. ( هذي وجهة نظري واجتهاد مني ، وليست فتوى ، فلست أهلاً للفتوى ..) .. والله اعلم ، على كل حال ,,