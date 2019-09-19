أشهر 5 لاعبين اعتنقوا الإسلام وقصص مؤثرة لهم

طلال الغامدي(صدى):

شهدت ملاعب الساحرة المستديرة لقطات متعددة لأشهر اللاعبين الأجانب الذين اعتنقوا الدين الإسلامي بمحض إرادتهم وانعكست عقيدتهم على أخلاقهم وردود أفعالهم بالملاعب .

ورغم صعوبة حصر نجوم الكرة في هذا الشأن ، إلا أن هناك قصص مؤثرة لـ 5 لاعبين وهم : فرانك ريبيري ، وبول بوجبا ، وإيريك أبيدال وفريدريك كانوتيه ، وفقاً لصحيفة رياضية .

فأما فرانك ريبيري فقد زوجته الجزائرية السبب وراء اعتناقه الإسلام عام 2006 ، لكنه أثبت أنه لم يسلم فقط من أجل زوجته إذ حرص على زيارة البيت الحرام وأعلن عشقه لأخلاق الإسلام وامتنع تماماً عن الكحول أو حمله خلال دعايات النادي البافاري .

وأما بول بوجبا هو من أهم نجوم ما نشستر يونايتد ، وكان يلمح بإسلامه قبل إعلانه رسمياً حيث كان يفتح يده لقرأ الفاتحة ، وأكد أن اعتناقه للإسلام لأنه لا يميز بين الأبيض والأسود ، وهو دائم الزيارة لبيت الله الحرام .

وكان سبب إسلام نيكولاس أنيلكا مختلف ، عندما سمع الأذان من أحد زملاءه المسلمين ، فطلب رجل دين تركي أن يشرح له الإسلام باللغة الفرنسية ، فشرح له سورة يوسف ، فأجهش بالبكاء وأعلن إسلامه وأصبح ” عبد السلام بلال ” .

وللاعب فريدريك كانوتيه قصة مختلفة حين أعلن إسلامه عام 1999م عندما زار مالي عدة مرات للتعرف على الإسلام وبالفعل أسلم .

وهو داعم للقضية الفلسطينية ، وسبق ودفع مبلغ 700 ألف يورو لأسبانيا لمنع هدم أحد المساجد .

أما لاعب برشلونة السابق ايريك أبيدال ، فقد أسلم على يد زوجته المغربية ، واعتكف على دراسة الإسلام وصار القرآن الكريم لا يفارقه كما أكد عدة مرات .