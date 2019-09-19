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بالصور.. مشهد مهيب لطلاب مدرسة ثانوية بالرياض خلال تأديتهم صلاة الظهر

بالصور.. مشهد مهيب لطلاب مدرسة ثانوية بالرياض خلال تأديتهم صلاة الظهر
عادل الحربي(صدى):

أظهرت صور مهيبة لطلاب مدرسة “ ابن باز ” الثانوية بالرياض، خلال تأديتهم صلاة الظهر جماعة في مصلى المدرسة.

وبدا في الصور الطلاب وهم يرتدون الثوب الأبيض ويصطفون لأداء الصلاة، حيث وصفهم بعض المغردين بالبنيان المرصوص.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3778 ] نشر منذ 34 دقيقة

ما شاء الله تبارك الله
منظر يسر الناظرين

[ عدد التعليقات: 5332 ] نشر منذ 25 دقيقة

اللهم احفظهم وزدهم هدى ووفقهم وثبتهم يارب العالمين
منظر يغيض الروافض واذنابهم الليبراليين ولا استبعد ان يتهمونه بالاخوجيه او ينعتوهم بالصحونجيه

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