بالصور.. مشهد مهيب لطلاب مدرسة ثانوية بالرياض خلال تأديتهم صلاة الظهر

عادل الحربي(صدى):

أظهرت صور مهيبة لطلاب مدرسة “ ابن باز ” الثانوية بالرياض، خلال تأديتهم صلاة الظهر جماعة في مصلى المدرسة.

وبدا في الصور الطلاب وهم يرتدون الثوب الأبيض ويصطفون لأداء الصلاة، حيث وصفهم بعض المغردين بالبنيان المرصوص.