بالصور.. مشهد مهيب لطلاب مدرسة ثانوية بالرياض خلال تأديتهم صلاة الظهر
أظهرت صور مهيبة لطلاب مدرسة “ ابن باز ” الثانوية بالرياض، خلال تأديتهم صلاة الظهر جماعة في مصلى المدرسة.
وبدا في الصور الطلاب وهم يرتدون الثوب الأبيض ويصطفون لأداء الصلاة، حيث وصفهم بعض المغردين بالبنيان المرصوص.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3778 ] نشر منذ 34 دقيقة
ما شاء الله تبارك الله
منظر يسر الناظرين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5332 ] نشر منذ 25 دقيقة
اللهم احفظهم وزدهم هدى ووفقهم وثبتهم يارب العالمين
منظر يغيض الروافض واذنابهم الليبراليين ولا استبعد ان يتهمونه بالاخوجيه او ينعتوهم بالصحونجيه