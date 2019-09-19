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  3. أمانة الشمالية ..تكتسي بالون الاخضر بأكثر من 11950 عامود إنارة وترفع 6730 علمًا ابتهاجًا باليوم الوطني

أمانة الشمالية ..تكتسي بالون الاخضر بأكثر من 11950 عامود إنارة وترفع 6730 علمًا ابتهاجًا باليوم الوطني

أمانة الشمالية ..تكتسي بالون الاخضر بأكثر من 11950 عامود إنارة وترفع 6730 علمًا ابتهاجًا باليوم الوطني
سلطان الهوير(صدى):

بدأت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها، في نشر مظاهر الاحتفاء؛ استعدادًا للاحتفال بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين.

وزينة أمانة المنطقة الشمالية 11950 عامود إنارة في مدينة عرعر والمحافظات التابعة لها ، و إضاءة على الجسور، وتعليق 6730 علمًا على الطرق الرئيسة والمداخل الجانبية، وإضاءة 19 مبنى بالإضاءة الجمالية. كما دعمت 17 شاشة بالزينة والبرامج الوطنية، وتزيين 41 ميدانًا بالحدائق العامة، ونشر 670 لوحة تعبيرية لليوم الوطني


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