خيمينيز يشعل الفتنة بين إدارة الإتحاد وسييرا
أكدت مصادر مقربة من نادي الإتحاد اعتراض المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا على قرار الإدارة بالإستغاء عن مواطنه اللاعب لويس خيمينز عقب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا .
وأكدت أن هناك تحركات من جانب الإدارة لإحتواء غضب سييرا من القرار الذي يراه ضد مصلحة النادي خاصةً وأنه لم يمضي على عقد اللاعب سوى شهرين فقط ، كما أن النادي لن يمكنه ضم لاعبين أجانب جدد إلا في الميركاتو الشتوي .
وكانت إدارة الإتحاد قد قررت إبعاد اللاعب وتوقيع مخالصة مالية معه ، بعد حالة الإستياء والإحباط الجماهيري بسبب الخروج من البطولة .
ولم يشارك خيمينز “35 ” عام ، مع الإتحاد إلا في مواجهات تعد على أصابع اليد كان منها لقاء الذهب والإياب أمام ذوب أهان أصفهان الإيراني ، وأمام الهلال في دور ربع النهائي من البطولة القارية .
ويحاول رئيس الإتحاد أنمار الحائلي تهدئة الأوضاع داخل النادي وأمام الجمهور ، واعداً بتصحيح المسار ، على ان يبدأ اليوم التدريبات لمواجهة الهلال السبت المقبل بمنافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
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