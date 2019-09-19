خيمينيز يشعل الفتنة بين إدارة الإتحاد وسييرا

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر مقربة من نادي الإتحاد اعتراض المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا على قرار الإدارة بالإستغاء عن مواطنه اللاعب لويس خيمينز عقب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا .

وأكدت أن هناك تحركات من جانب الإدارة لإحتواء غضب سييرا من القرار الذي يراه ضد مصلحة النادي خاصةً وأنه لم يمضي على عقد اللاعب سوى شهرين فقط ، كما أن النادي لن يمكنه ضم لاعبين أجانب جدد إلا في الميركاتو الشتوي .

وكانت إدارة الإتحاد قد قررت إبعاد اللاعب وتوقيع مخالصة مالية معه ، بعد حالة الإستياء والإحباط الجماهيري بسبب الخروج من البطولة .

ولم يشارك خيمينز “35 ” عام ، مع الإتحاد إلا في مواجهات تعد على أصابع اليد كان منها لقاء الذهب والإياب أمام ذوب أهان أصفهان الإيراني ، وأمام الهلال في دور ربع النهائي من البطولة القارية .

ويحاول رئيس الإتحاد أنمار الحائلي تهدئة الأوضاع داخل النادي وأمام الجمهور ، واعداً بتصحيح المسار ، على ان يبدأ اليوم التدريبات لمواجهة الهلال السبت المقبل بمنافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .