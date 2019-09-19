أمانة الشرقية تقيم فعالية «همة حتى القمة» احتفالا باليوم الوطني الـ 89

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، حرم سمو أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس الأمناء بمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، تقيم أمانة المنطقة الشرقية احتفالية خاصة باليوم الوطني الـ 89 تحت شعار ” همة حتى القمة”، والتي تقام يوم الاثنين القادم الموافق 24/01/1441هـ على مسرح الأمانة وتتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة.

وبهذه المناسبة ثمن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير الرعاية الكريمة من قبل سمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي لهذه الفعالية، والتي تؤكد على حرص سموها الكريم على مشاركة الجميع في الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي: أن الأمانة قامت بتجهيز برنامج متكامل للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات والفقرات، مشيراً الى أن مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الانساني النسائي التابع لإدارة العلاقات العامة والاعلام سيقيم فعالية “همة حتى القمة”، وتتضمن العديد من الفعاليات متنوعة تشمل: أوبريت كبير يتضمن لوحة استعراضية، من تقديم الفنان حامد الرشيد، مع أكثر من أربعين مشارك، إضافة الى فعالية “كيف كنا وكيف صرنا” وهي عبارة عن حكاية عبر التاريخ، يقدمها الفنان السعودي حمد المزيني، فيما سيتم تقديم عرض أزياء سعودي يعكس الموروث الثقافي لعدد من مناطق المملكة مثل: المنطقة الشرقية، والمنطقة الجنوبية، و المنطقة الشمالية، والمدينة المنورة ونجد، لافتا الى أنه من ضمن الفعاليات التي ستقام “زفة العروس” بشكلها التقليدي القديم في عدد من مناطق المملكة.

هذا بالإضافة الى تقديم فعالية الفن الفجري وهو أحد الفنون البحرية التي تغنى على اليابسة وعلى سطح المراكب والسفن بالمنطقة الشرقية، واشتهرت قديما بشكل خاص لدى صيادي السمك “النواخذة”، كذلك سيتم إقامة فعالية العرضة النجدية والتي تعتبر جزءا مهما من تاريخ المملكة.

وأكد ” محمد الصفيان” بأن هذه الفعاليات تأتي وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومتابعة مباشره من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والتي تحرص أمانة المنطقة الشرقية على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع والاستعداد لهذا الحدث الوطني الكبير الذي يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين، كما ستقوم الأمانة بإرسال العديد من رسائل التهنئة بهذه المناسبة الوطنية الغالية تعزيزا لمشاركتها في اليوم الوطني وتسخير كافة الإمكانيات.

وأشار على أن هذه الفعاليات تأتي ضمن حزمة من الفعاليات المتنوعة التي ستقيمها الأمانة احتفالا باليوم الوطني الـ 89، وشدد على أن الأمانة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات لليوم الوطني منذ وقت مبكّر، معتبرا أن هذا اليوم هو فرحة كبيرة لجميع السعوديين والذي يستحق أن يتم تقديم احتفال يليق به.