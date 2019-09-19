« سيموس » عن إقالة إيفانكوفيتش: تغيير المدير الفني ببداية الموسم أمر صعب
تحدث فيكتور سيموس محترف النادي الأهلي السابق، عن رأيه في قرار إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.
حيث جاءت إقالته عقب الهزيمة من الوحدة بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة من دوري المحترفين.
وعن ذلك، قال ” سيموس ” : ” تغيير المدير الفني في بداية الموسم يعد أمرًا صعبًا على الجميع، فلا بد أن يكون هناك حلقة وصل بين المدرب والإدارة وكافة اللاعبين ” .
يذكر أن ” سيموس ” كان قد حضر إلى جدة؛ من أجل مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة الماضية من ملعب الملك عبدالله الدولي “ الجوهرة المشعة ” .
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 14 دقيقة
الاهلي يمكن يتحمل هزيمة من النصر والهلال والشباب لكن من الوحدة والاتحاد تقوم القيامة عندهم يقيل المدرب تحصل تغيرات ادارية رغم ان الاهلي فاز عدة مرات على الوحدة والاتحاد لكن لا يستطيع تحمل هزيمة منهم الكرة فوز وخسارة يوما لك ويوما عليك أكثر من منتخب السامبا يوم انهزم 7 صفر من الألمان في مونديال البرازيل المدرب برانكو استفاد من الشرط الجزائي المقدر ب 8 مليون ريال هدر الملايين في غير محله الدوري طويل مازلنا في بدايته