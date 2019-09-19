« سيموس » عن إقالة إيفانكوفيتش: تغيير المدير الفني ببداية الموسم أمر صعب

نواف السالم(صدى):

تحدث فيكتور سيموس محترف النادي الأهلي السابق، عن رأيه في قرار إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

حيث جاءت إقالته عقب الهزيمة من الوحدة بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة من دوري المحترفين.

وعن ذلك، قال ” سيموس ” : ” تغيير المدير الفني في بداية الموسم يعد أمرًا صعبًا على الجميع، فلا بد أن يكون هناك حلقة وصل بين المدرب والإدارة وكافة اللاعبين ” .

يذكر أن ” سيموس ” كان قد حضر إلى جدة؛ من أجل مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة الماضية من ملعب الملك عبدالله الدولي “ الجوهرة المشعة ” .