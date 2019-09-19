بالفيديو.. زوجان يعذبان أطفالهم بالتبني بطريقة وحشية ويواجهان مصيرهما

واشنطن(صدى):

أقدم زوجان أمريكيان تجردا من الإنسانية على تعذيب أطفالهما بالتبني بطريقة وحشية عدة مرات ، حيث قاما بضربهم وركلهم وقذفهم في الهواء بخلاف إهانتهم دون أدنى شعور بالذنب .

ووثق مقطع فيديو إلتقطته فتاة مراهقة كانت أيضاً تحت رعاية الزوجين ، مشاهد لضرب طفل في السادسة من عمره بينما كان طفل آخر عمر 4 أعوام بجانبه ، وفي إحدى اللقطات قامت سيدة بضربه على وجه وإسقاطه أرضاً .

كما اعتاد الزوجان سبهم ومعاملتهم بعنف ، وبينما كان يحمل الرجل الطفل في أحد المرات إذ ألقاه على الأرض .

من جانبها ، قضت المحكمة بالإنتقام من الزوجين ، وتم الحكم على ديان كومبس “56” عام بالسجن 20 عام ، والزوجة تيموثي بالسجن 18 عام مع وقف التنفيذ 5 سنوات ، على أن يتم وضعهما تحت المراقبة بعدها 12 عام .