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بالفيديو.. زوجان يعذبان أطفالهم بالتبني بطريقة وحشية ويواجهان مصيرهما

بالفيديو.. زوجان يعذبان أطفالهم بالتبني بطريقة وحشية ويواجهان مصيرهما
واشنطن(صدى):

أقدم زوجان أمريكيان تجردا من الإنسانية على تعذيب أطفالهما بالتبني بطريقة وحشية عدة مرات ، حيث قاما بضربهم وركلهم وقذفهم في الهواء بخلاف إهانتهم دون أدنى شعور بالذنب .

ووثق مقطع فيديو إلتقطته فتاة مراهقة كانت أيضاً تحت رعاية الزوجين ، مشاهد لضرب طفل في السادسة من عمره بينما كان طفل آخر عمر 4 أعوام بجانبه ، وفي إحدى اللقطات قامت سيدة بضربه على وجه وإسقاطه أرضاً .

كما اعتاد الزوجان سبهم ومعاملتهم بعنف ، وبينما كان يحمل الرجل الطفل في أحد المرات إذ ألقاه على الأرض .

من جانبها ، قضت المحكمة بالإنتقام من الزوجين ، وتم الحكم على ديان كومبس “56” عام بالسجن 20 عام ، والزوجة تيموثي بالسجن 18 عام مع وقف التنفيذ 5 سنوات ، على أن يتم وضعهما تحت المراقبة بعدها 12 عام .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 82631 ] نشر منذ 11 دقيقة

إرهابيون مجرمون .. ولا شك ..

.. عليهم من الله مايستحقون ,,

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