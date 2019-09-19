عربي يعتدي بالضرب المبرح على أجنبية داخل مطعم في دبي 

دبي(صدى):

باشرت محكمة في دبي الإماراتية محاكمة عربي بعدما ضرب سيدة أجنبية برأسه مما تسبب في كسر أنفها، خلال تواجدهما في أحد المطاعم.

وتفصيلا، تواجد الرجل مع صديقته الأجنبية في المطعم وهو تحت تأثير الكحول، وعندما حاول التحدث مع المجني عليها بطريقة غير لائقة فطلبت منه التوقف عن ذلك، ونصحتها صديقتها بمغادرة المكان.

وخلال وقوفهما دفع المتهم يدها وأسقط الهاتف على الأرض ثم قام بمسك يدها وضربها برأسه في أنفها، فسمعت صوت كسر في أنفها، وحاول صديق المتهم أن يساعدها وأوقف تهجم المتهم عليها وكادت أن تتقيأ من شدة الألم وتم نقلها إلى المستشفى وخضعت لعمليتين لتصحيح الكسر في أنفها.

ومن جهته، لفت شاهد من شرطة دبي إلي أنه قام بتدوين إفادة المتهم الذي أشار إلى أنه كان برفقة زميله في المطعم وحدث خلاف بينه وبين المجني عليها، وهي التي بادرت بالاعتداء عليه أولاً بهاتفها فضربها برأس على وجهها ثم تم فض النزاع وحضرت الشرطة.