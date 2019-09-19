بدء جراحة المناظير بمستشفى سراة عبيدة

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلنت صحة عسير بأن مستشفى سراة عبيدة بدأ في اجراء عمليات جراحة المناظير والجراحة العامة مع دعمه بالاستشاريين وتأمين أجهزة عمليات متقدمة من ضمنها جهاز المناظير الجراحية تحت اشراف استشاري جراحة المناظير الدكتور عادل قوقندي واستشاري الجراحة الدكتور انطوان اسطه .

كما قام المستشفى بعمل عمليات عظام متقدمة بعد دعمه باستشاري عظام متخصص في جراحة عظام الورك والمفاصل مع متابعة حالات جراحة العظام المحالة للمستشفى من الحد الجنوبي بقيادة الدكتور عبدالسلام العكرمي استشاري العظام .

ومن جهته أشار مدير القطاع الصحي والمستشفى سعيد ال راقع ان هذا الدعم والاهتمام يأتي بمتابعة من سعادة مدير عام الشئون الصحية خالد بن عايض عسيري ومساعده للخدمات العلاجية.