بالفيديو.. الإطاحة بشابين أسقطا مسنة أرضا أثناء محاولة سرقة حقيبتها بالرياض
نجحت الجهات الأمنية بالرياض في الإطاحة بشابين حاولا سرقة شنطة إمرأة مما تسبب في سقوطها بعنف على الأسفلت بطريق سريع .
وأظهرت كاميرات المراقبة محاولة خطف أحد الشابين لشنطة السيدة المسنة التي كانت تسير بجانب رفيقتها ، بينما كان الشابان يستقلان سيارة .
وبينما هربت السيارة بسرعة أثناء محاولة الشاب ، إذ وقعت السيدة على الأسفلت وكادت أن تتعرض لإصابات .
وعلى الفور ، نجحت الشرطة في التعرف على هوية الشابين وتم القبض عليهما تمهيداً لإتخاذ العقوبة النظامية بحقهما .
زمن الهلاك[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 12 دقيقة
الف سلامة على سلامتها . وهذا الاشياء دخيلة على بلادنا وعلى مجتمعنا ونسالله الله ينتقم من كل فاسد ومخرب . وديننا حرم الاعتداء على حقوق الناس وهذا يعتبر من الحرابه . ونسال الله ينصر السيده الغلابانه .
* وها الكلاب ان شاء الله يقام عليهم حد الحرابة ضرب اعناقهم بسيف .