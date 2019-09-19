بالفيديو.. الإطاحة بشابين أسقطا مسنة أرضا أثناء محاولة سرقة حقيبتها بالرياض

علي القحطاني(صدى):

نجحت الجهات الأمنية بالرياض في الإطاحة بشابين حاولا سرقة شنطة إمرأة مما تسبب في سقوطها بعنف على الأسفلت بطريق سريع .

وأظهرت كاميرات المراقبة محاولة خطف أحد الشابين لشنطة السيدة المسنة التي كانت تسير بجانب رفيقتها ، بينما كان الشابان يستقلان سيارة .

وبينما هربت السيارة بسرعة أثناء محاولة الشاب ، إذ وقعت السيدة على الأسفلت وكادت أن تتعرض لإصابات .

وعلى الفور ، نجحت الشرطة في التعرف على هوية الشابين وتم القبض عليهما تمهيداً لإتخاذ العقوبة النظامية بحقهما .