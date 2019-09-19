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  • نشر : منذ 21 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. الإطاحة بشابين أسقطا مسنة أرضا أثناء محاولة سرقة حقيبتها بالرياض

بالفيديو.. الإطاحة بشابين أسقطا مسنة أرضا أثناء محاولة سرقة حقيبتها بالرياض
علي القحطاني(صدى):

نجحت الجهات الأمنية بالرياض في الإطاحة بشابين حاولا سرقة شنطة إمرأة مما تسبب في سقوطها بعنف على الأسفلت بطريق سريع .

وأظهرت كاميرات المراقبة محاولة خطف أحد الشابين لشنطة السيدة المسنة التي كانت تسير بجانب رفيقتها ، بينما كان الشابان يستقلان سيارة .

وبينما هربت السيارة بسرعة أثناء محاولة الشاب ، إذ وقعت السيدة على الأسفلت وكادت أن تتعرض لإصابات .

وعلى الفور ، نجحت الشرطة في التعرف على هوية الشابين وتم القبض عليهما تمهيداً لإتخاذ العقوبة النظامية بحقهما .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 12 دقيقة

الف سلامة على سلامتها . وهذا الاشياء دخيلة على بلادنا وعلى مجتمعنا ونسالله الله ينتقم من كل فاسد ومخرب . وديننا حرم الاعتداء على حقوق الناس وهذا يعتبر من الحرابه . ونسال الله ينصر السيده الغلابانه .

* وها الكلاب ان شاء الله يقام عليهم حد الحرابة ضرب اعناقهم بسيف .

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