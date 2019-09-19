« الزعاق » يكشف موعد الخريف الفلكي ويحدد عدد ساعات الليل والنهار

حمود العنزي(صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق عضو الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عن بدء ظاهرة الخريف الفلكي يوم الأحد المقبل .

وفسر ” الزعاق ” تلك الحالة ، مبيناً أنه في تمام الساعة 10:49 صباحاً من يوم الأحد ، ستصل الشمس إلى نقطة الإعتدال الخريفي .

كما أكد أن عدد ساعات النهار ستتساوى مع عدد ساعات الليل بواقع 12 ساعة لكل منهما ، على أن يستمر التساوي لمدة أسبوع تقريباً .