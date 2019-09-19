« الزعاق » يكشف موعد الخريف الفلكي ويحدد عدد ساعات الليل والنهار
كشف الدكتور خالد الزعاق عضو الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عن بدء ظاهرة الخريف الفلكي يوم الأحد المقبل .
وفسر ” الزعاق ” تلك الحالة ، مبيناً أنه في تمام الساعة 10:49 صباحاً من يوم الأحد ، ستصل الشمس إلى نقطة الإعتدال الخريفي .
كما أكد أن عدد ساعات النهار ستتساوى مع عدد ساعات الليل بواقع 12 ساعة لكل منهما ، على أن يستمر التساوي لمدة أسبوع تقريباً .
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 35 دقيقة
يا زعاق…… الله يرحم والديك
اشغلتنا….. بالصيف ودخوله وخروجه…. وانت تحسب
ريحنا…… الله يريحك
ما فيه الا شموس وحر يشق الوجه.. وغبار..
هذا بالصيف…….
وبرد وهواء وغبار
هذا بالشتاء…….
وخلصت فصول السنه بالسعوديه
الله….. يبقي المكيفات و يحفظها من الزوال
لولا الله ثم هي…..
في الصيف…. تلقا سكان الوسطى والشرقيه
انقرضو…. مثل الديناصورت