« جوميز » : هدفي حصد لقب دوري أبطال آسيا مع الهلال

نواف السالم(صدى):

صرح الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم الهلال، أن هدف فريقه هو حصد لقب دوري أبطال آسيا لعام 2019.

وعن ذلك نشر ” جوميز ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، صورة جماعية لفريقه وهو يحتفل مع الجماهير بالفوز على اتحاد جدة، تحت عنوان ” آسيا حلمنا ” .

وكان الهلال قد اقتنص بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على مواطنه اتحاد جدة بنتيجة 3-1.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره السد القطري في الدور قبل النهائي من البطولة القارية، في أكتوبر أول المقبل.