تعاون مشترك بين ” إخاء ” وميدغلف لدعم الأيتام

محمد السعران(صدى):

وقعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” اتفاقية تعاون مع شركة ميدغلف للتأمين .

ووقع الاتفاقية عن ” إخاء ” أ. صالح الدهمشي الأمين العام ، وعن شركة ميد غلف د. طارق النعيم الرئيس التنفيذي .

وتقضي الاتفاقية بدعم برامج وأنشطة مؤسسة إخاء من خلال استقطاع مبلغ مالي مقابل كل عملية شراء إلكتروني لوثائق التأمين .

بدوره قدّم أ. صالح الدهمشي شكره وتقديره لشركة ميد غلف للتأمين لدورهم في المسؤولية الاجتماعية واستشعارهم بفئة الأيتام .

مبينا أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من حرص الطرفين على تفعيل الرؤية الوطنية، وتحقيقاً للتكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة المجتمع ممثلاً بالمستفيدين من خدمات مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام.

من جهته عبّر د. طارق النعيم عن سعادته بهذا التعاون بين ميدغلف ومؤسسة إخاء لرعاية الأيتام ، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للإسهام في دعم الأيتام وتجسيد الرؤية الوطنية للمملكة.