قرار هام للحد من الإحتيال في مطالبات التأمين على المركبات

عادل الحربي(صدى):

تعتزم مؤسسة النقد العربي ساما إدخال شركات التأمين بالمملكة برنامج ” مكافحة الإحتيال ” بهدف مواجهة الإحتيال في مطالبات التأمين على المركبات والحد منها ، وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل 2020.

جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين الدكتور محمد السليمان ، خلال فعالية حول الذكاء الإصطناعي لمكافحة الإحتيال بالرياض ، مشيراً إلى أن الشركات ستعمل على إعادة هيكلة للإيرادات ضمن خطتها لمكافحة الإحتيال .

وأكد ” السليمان ” ، وفقاً لصحيفة محلية أن ” ساما ” ألزمت شركة ” نجم ” رسمياً بدور مكافحة الإحتيال ، بعد رصد العديد من حالات الغش والإحتيال في سوق التأمين على المركبات .

وقامت الشركة بإبرام إتفاقية مع شركة “ساس ” لتقنية تحليل البيانات ، من أجل هذا الغرض ، ومن المتوقع سريان نفس النهج على باقي الشركات بمجرد دخولها في البرنامج .