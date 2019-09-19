علاج إشعاعي جديد يدمر « سرطان البروستاتا » في 7 أيام

لندن (صدى):

ابتكر الباحثون ” علاجًا إشعاعيًا” يخفض مدة علاج سرطان البروستاتا من 8 أسابيع إلى 7 أيام.

وتفصيلآ، تمكن باحثو مستشفى ” مارسدن الملكية “ في لندن من ابتكار كورس علاجًا جديدًا يسمى ” SBRT “ ، والذي يستمر لـ 5 جلسات فقط ويمكن الانتهاء منه في أسبوع واحد.

وعن هذا الابتكار، أُجريت التجربة على 847 رجلاً مصابًا بـ ” سرطان البروستاتا ” ، ومُنح نصفهم العلاج الإشعاعي التقليدي الذي يتضمن 39 جرعة على مدى 8 أسابيع أو 20 جرعة على مدى 4 أسابيع.

بينما تلقى النصف الآخر 5 جرعات من العلاج الإشعاعي الجديد عالي التركيز، على مدار أسبوع أو أسبوعين.

وكشفت النتائج الأولية للدراسة أن الكورس الجديد واعد في علاج ” سرطان البروستاتا ” ،.ولا يؤدي لزيادة في الآثار الجانبية مقارنة بالعلاج الحالي.