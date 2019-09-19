صحة جازان تتعامل مع 2075 حالة إنقاذ حياة

جازان(صدى):

تمكنت مستشفيات صحة جازان – بفضل الله – من التعامل مع 2075 حالة إنقاذ حياة خلال العام الماضي وذلك من خلال برنامج إحالتي.

وقد حظي مستشفى الملك فهد المركزي بالنصيب الأكبر منها؛ إذ نجح المستشفى في التعامل مع 1190 حالة إنقاذ حياة مشكلاً بذلك ما نسبته 57.35% من إجمالي الحالات بصحة جازان.

ويعد برنامج إحالتي أحد البرامج الإلكترونية لوزارة الصحة ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين أطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض دون الحاجة إلى نقله، كما يوفر البرنامج الاحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المريض من منشأة إلى منشأة طبية أخرى .