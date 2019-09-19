ميزة « حذف للجميع » تعاني من خلل بـ واتساب

وكالات(صدى):

أعلنت تقارير صحفية أن ميزة ” حذف للجميع Delete for Everyone ” في تطبيق ” واتساب ” لا تعمل بشكل فعال؛ مبينة أن ملفات الوسائط المرسلة تبقى في أجهزة مستلمي الرسائل.

وتفصيلآ، يعود الخلل في الميزة إلى وجود اختلاف في الطريقة التي تعمل بها الميزة على أجهزة أندرويد وأجهزة آيفون، فبعد إزالة الرسائل ستبقى ملفات الوسائط المرسلة إلى مستخدمي ” آيفون ” .

فعلى الرغم من أن الرسائل المحذوفة التي تحتوي على ملفات الوسائط لن تكون موجودة في ” واتساب ” ؛ ستظل الملفات متاحة لمستخدمي ” آيفون ” الذين مكّنوا إعداد “حفظ إلى الكاميرا ” .

فيما تعمل الميزة بشكل مختلف مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد؛ فبمجرد استخدام ” حذف للجميع ” ؛ يتم أيضًا مسح ملفات الوسائط المحفوظة في معرض الصور المستلمة.

ومن جانبها، قال متحدث باسم الشركة: ” إن الميزة لا تقدم أي ضمان بأن ملفات الوسائط سيتم إزالتها بشكل صحيح من مكان التخزين في الأجهزة ” .

وتابع: ” الغرض من الوظيفة المقدمة عبر حذف للجميع هو حذف الرسالة، وليس هناك ما يضمن حذف الوسائط أو الرسالة نهائيًّا ” .