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مضاعفات يجب الحذر منها بعد خلع ضرس العقل

مضاعفات يجب الحذر منها بعد خلع ضرس العقل
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يضطر بعض الأشخاص إلى خلع ” ضرس العقل ” نتيجة للتسوس بشكل متفاقم أو نموه بشكل غير صحيح مما يسبب آلام وتورم .

ويظهر ضرس العقل في وقت متأخر قد يصل إلى منتصف العشرينات ، وهو عبارة عن 4 أضراس كبيرة في الجزء الخلفي من الفم للمساعدة في مضغ الطعام جيداً .

ويحذر الأطباء من بعض الآثار الناتجة عن خلع ضرس العقل ، مثل حدوث تورم في الفك مصحوب بألم ، مما يسبب صعوبة فتح الفم أو رائحة كريهة .

وقد يتطور الأمر إلى أضرار للأعصاب أو إصابة للأنسجة أو تجلط في موقع الخلع ونادراً ما قد يحدث كسر بالفك .

لذا يجب الإلتزام بنصائح أطباء الأسنان وتعليماتهم أثناء خلع الضرس وبعده للتعافي دون آثار .


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