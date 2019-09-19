أحمد مالك يدخل عالم هوليوود

القاهرة(صدى):

يشارك الفنان المصري أحمد مالك، في فيلم « The Furnace » من بطولة النجم الأسترالي ديفيد وينهام، وإخراج رودريك ماكاي.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن أحمد مالك سيلعب دور ” راكب جمال ” يساعد وينهام في الهروب وخداع مجموعة من الجنود.

ودارت أحداث الفيلم في القرن التاسع عشر، خلال فترة اكتشاف الذهب في غرب أستراليا، حيث دارت أحداثه حول قصة بطل يحارب الجشع ويبحث عن هوية مختلفة في أرض جديدة، ومن المقرر أن الفيلم سيبدأ تصويره شهر أكتوبر القادم، في منطقتي «ماونت ماغنيت» و«كالباري» غربي أستراليا.