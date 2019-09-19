مبيعات قياسية لتذاكر فرقة « بي تي إس » بالمملكة..وآل الشيخ: الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط

الرياض(صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن مبيعات قياسية لتذاكر حفل الفرقة الكورية المنتظرة “بي تي إس ” ، مؤكداً أنها أكبر مبيعات في تاريخ الشرق الأوسط .

كما أكدت منصة بيع التذاكر “ticketmaster’ على زيادة الطلب مع اقتراب موعد الحفل إلى حد تسبب في بعض الأخطاء التقنية على منصة بيع التذاكر .

ويعد حفل فرقة “بي تي إس” الأول في المملكة ، ويأتي ضمن فعاليات موسم الرياض يوم الجمعة الموافق11 أكتوبر المقبل على استاد الملك فهد الدولي .