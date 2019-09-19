سيدة تطالب بـ الخلع بسبب ” بخل ” زوجها
أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى طلب خلع من زوجها أمام محكمة الأسرة، بسبب اتسامه بـ ” البخل الشديد ” معها.
وتفصيلآ، قالت السيدة عن زوجها: ” زوجي يقوم بمحاسبتي على كل صغيرة وكبيرة، يخرج من المنزل يوميًا بعد النظر في المطبخ والحمام حتى يقوم بتفقد الأشياء حتى يتأكد منها بعد رجوعه ” .
واستكملت الزوجة حديثها عن معاناتها مع زوجها قائلة: ” زوجي ذهب للاستحمام وخرج منزعج وصوته عالي ولا يفكر في نوم طفله، وأهانني لعدم وجود مناديل الحمام بمكانها ” .
وتابعت: ” عندما علم بانتهائها، قولتله ابنك بيلعب بيها، وقتها تغير شكل وجه وصفحني بالقلم على وجهي ولم أشعر بنفسي بعدها إلا وأنا بمنزل أهلي ” .
وأفادت الزوجة أن زوجها حاول مصالحتها لكن طفح كيلها، وشعرت بأنها غير قادرة على النظر في وجهه؛ لذا أقدمت على رفع دعوى خلع.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28768 ] نشر منذ 10 دقائق
اخلعيه الله يخلعه من الحياه
البخيل ماديا تجده بخيل في كل شي