سيدة تطالب بـ الخلع بسبب ” بخل ” زوجها

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى طلب خلع من زوجها أمام محكمة الأسرة، بسبب اتسامه بـ ” البخل الشديد ” معها.

وتفصيلآ، قالت السيدة عن زوجها: ” زوجي يقوم بمحاسبتي على كل صغيرة وكبيرة، يخرج من المنزل يوميًا بعد النظر في المطبخ والحمام حتى يقوم بتفقد الأشياء حتى يتأكد منها بعد رجوعه ” .

واستكملت الزوجة حديثها عن معاناتها مع زوجها قائلة: ” زوجي ذهب للاستحمام وخرج منزعج وصوته عالي ولا يفكر في نوم طفله، وأهانني لعدم وجود مناديل الحمام بمكانها ” .

وتابعت: ” عندما علم بانتهائها، قولتله ابنك بيلعب بيها، وقتها تغير شكل وجه وصفحني بالقلم على وجهي ولم أشعر بنفسي بعدها إلا وأنا بمنزل أهلي ” .

وأفادت الزوجة أن زوجها حاول مصالحتها لكن طفح كيلها، وشعرت بأنها غير قادرة على النظر في وجهه؛ لذا أقدمت على رفع دعوى خلع.