مدير عام الشؤون الإدارية والمالية برئاسة هيئة الأمر بالمعروف يزور فرع الرئاسة العامة بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

قام سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ محمد بن سعود المجيش بزيارة لفرع الرئاسة بمنطقة عسير، يرافقه فضيلة مدير الإدارة المالية بالرئاسة الشيخ خالد العنزي، وفضيلة مدير إدارة المشتريات بالرئاسة الشيخ خالد الأنصاري.

والتقى سعادته والوفد المرافق بمقر الفرع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، وعدداً من قيادات الفرع.

عقب ذلك عَقد سعادته اجتماعاً بالإدارات التابعة لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالفرع لمناقشة بعض المواضيع فيما يخص عمل الإدارة لتلمس الاحتياجات والارتقاء بالأداء.

وتأتي هذه الزيارة بتوجيه من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.