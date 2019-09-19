خطوات بسيطة لإزالة الأكريليك من الأظافر في المنزل 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت خبيرة تجميل عن خطوات بسيطة لإزالة الأكريليك في المنزل ومن أبرزها أولا.. قصي أظافرك بقصافة الأظافر لتشذيب أطراف أظافرك الأكريليك وتقصيرها.

ثانيا.. قصي الأظافر الأكرلية وإذا كان قصها صعبًا بسبب سمكها، استخدمي مبرد أظافر خشن لبردها.

ثالثا.. تأكدي من عدم إدراك المبرد منطقة أسفل الأظافر حتي لا تنزف.

رابعا.. ابردي الطبقة العلوية للأظافرمن خلال مبرد جيد لبرد الطلاء وأكبر جزء ممكن من الأكريليك بحركات طولية على الأظافر.

خامسا.. املئى وعاءً زجاجيًا متوسط الحجم إلي المنتصف بالأسيتون ثم ضعى وعاء آخر أكبر مملوء بالمياه الدافئة، لتدفئة الأسيتون.

سادسا.. لا تضعي الأسيتون في الميكروويف أو تستخدميه بالقرب من أي مصدر للحرارة، ثم تأكدي من أن الغرفة جيدة التهوية لأن الأسيتون له أبخرة قوية.

سابعا.. ضعي فازلين علي جلدك المحيط بالأظافر لمنع التهاب جلدك ثم استخدمي قطنة تنظيف الأذن إذا كنت تحتاجي المساعدة في وضع الفازلين بدقة أكثر وضعي الأسيتون على أظافرك.

ثامنا.. انقعي كرةً قطنيًة لكل ظفر في الأسيتون المُدفأ، بعدها ضعي الكرات القطنية علي أطراف أصابعك واربطي الكرات بإحكام علي الأظافر الأكريليك باستخدام شرائح من أوراق الألومنيوم (الفويل).

تاسعا.. اتركي أظافرك مغمورة بالأسيتون لمدة 30 دقيقة والكرة القطنية والظفر من المفترض أن ينزعوا بسهولة، وإذا كنت قد نقعت أظافرك في وعاء الأسيتون، حاولي برفق خلع الأظافر باستخدام عصا خشبية، وإذا كانت الأظافر الأكريليك مازالت عالقة بشدة، أعيدي العملية لمدة 20 دقيقة و حاول مجددًا إزالتها وافركي المتبقي من الأظافر الأكريليك باستخدام مبرد الأظافر، أعيدي الترطيب إلى يديك باستخدام زيت الزيتون.